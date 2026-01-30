Saviano è disperato e lancia un allarme da ridere | Chi vota sì al referendum fa gioire la mafia

Roberto Saviano torna a parlare in modo diretto e senza mezzi termini. Nel giorno dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario, lo scrittore si è scagliato contro la riforma della giustizia, invitando gli italiani a votare “No”. Saviano ha detto che chi vota sì al referendum fa gioire la mafia, e ha lanciato un allarme chiaro: questa riforma potrebbe indebolire la lotta contro le organizzazioni criminali. Le sue parole sono arrivate in un momento delicato, mentre il dibattito politico si accende.

Nel giorno dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario, Roberto Saviano esce dal cono d'ombra mediatico nel quale, sui malgrado, sembra essere precipitato, e si scaglia contro la riforma della giustizia invitando a votare "No". Nessuno glielo aveva chiesto, allora ha pensato di utilizzare una pagina di " Repubblica " per lanciare un allarme così surreale da sembrare davvero pretestuoso: " Votare Sì al referendum sulla separazione delle carriere finisce per aiutare le mafie", dice Saviano, ipotizzando che i mafiosi e i suoi gomorroidi siano lì a fare propaganda per il Sì al referendum in attesa di festeggiare con un vassoio di cannoli siciliani.

