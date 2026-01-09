Sicurezza informatica | nuove etichette sul latte per sensibilizzare famiglie e minori

Una collaborazione tra forze dell’ordine e un’azienda del salernitano introduce nuove etichette sul latte, con l’obiettivo di sensibilizzare famiglie e minori sulla sicurezza informatica. Questa iniziativa mira a diffondere consapevolezza attraverso un oggetto di uso quotidiano, contribuendo a promuovere comportamenti più attenti e informati in ambito digitale. Un passo importante per rafforzare la tutela e l’educazione in famiglia, in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza online.

Si rafforza la collaborazione tra le forze dell’ordine e una realtà produttiva del territorio salernitano con una nuova iniziativa dedicata alla sicurezza informatica, pensata per raggiungere famiglie e minori attraverso un oggetto di uso quotidiano. A partire da marzo 2026, oltre 660.000 confezioni di latte fresco e parzialmente scremato distribuite nella provincia di Salerno ospiteranno messaggi di sensibilizzazione sui rischi della navigazione online e sulle modalità per chiedere aiuto in caso di situazioni sospette, con il riferimento diretto al numero di emergenza 112. La scelta delle confezioni di latte nasce dalla volontà di intercettare un momento di condivisione familiare come la colazione, favorendo un dialogo semplice e spontaneo tra adulti e bambini sui temi della sicurezza digitale e dell’uso consapevole della rete. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Sicurezza informatica: nuove etichette sul latte per sensibilizzare famiglie e minori Leggi anche: Nuove misure per sostenere famiglie, minori e persone in difficoltà: il Comune investe sul sociale Leggi anche: Phubbing e salute dei minori, in arrivo una proposta di legge per sensibilizzare famiglie e scuole: “Potentissimo sprogrammatore comportamentale ed emozionale” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sicurezza informatica: nuove etichette sul latte per sensibilizzare famiglie e minori - Si rafforza la collaborazione tra le forze dell’ordine e una realtà produttiva del territorio salernitano con una nuova iniziativa dedicata alla sicurezza ... zon.it

Ue: da Comm. nuove norme per migliorare sicurezza prodotti informatici - La Commissione europea ha presentato una proposta per una nuova legge sulla resilienza informatica volta a proteggere i consumatori e le imprese da prodotti con caratteristiche di ... milanofinanza.it

Cybersecurity Day 2024: parliamo di sicurezza informatica con esperti e stakeholder Ludoteca del Registro .it ti invita a "Cybersecurity Day 2024", l'importante appuntamento che vuole proporre un approccio olistico al tema della sicurezza informatica. Insieme - facebook.com facebook

La tua checklist personale per la sicurezza informatica nel 2026 >> kas.pr/2say #cybersecurity #privacy x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.