La vulnerabilità ad ammalarsi è nascosta nei geni
La genetica influisce sulla vulnerabilità alle malattie, anche se l’ambiente e lo stile di vita sono determinanti principali. I geni infatti determinano come il sistema immunitario risponde alle infezioni e alle aggressioni esterne. Questa componente genetica resta nascosta e non visibile, ma può influenzare la probabilità di ammalarsi nel tempo.
Sebbene l'ambiente e le abitudini di vita siano fattori predominanti, la genetica gioca un ruolo cruciale nel determinare la risposta immunitaria di ciascun individuo e la sua propensione a contrarre malattie.La vulnerabilità genetica è la probabilità di sviluppare una patologia in funzione della.
Una ricerca cambia tutto: la longevità è nascosta nei geni, il DNA decide metà della nostra vitaLa genetica ha un ruolo molto più determinante sulla durata della vita umana di quanto si pensasse fino ad oggi.
Nei gatti la svolta per capire i tumori umani: trovate mutazioni dei geni identiche. Verso una cura comuneLa lotta contro il cancro passa (anche) per il divano di casa, o meglio, attraverso il Dna dei nostri gatti domestici.