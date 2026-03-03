La vulnerabilità ad ammalarsi è nascosta nei geni

La genetica influisce sulla vulnerabilità alle malattie, anche se l’ambiente e lo stile di vita sono determinanti principali. I geni infatti determinano come il sistema immunitario risponde alle infezioni e alle aggressioni esterne. Questa componente genetica resta nascosta e non visibile, ma può influenzare la probabilità di ammalarsi nel tempo.