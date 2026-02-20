Nei gatti la svolta per capire i tumori umani | trovate mutazioni dei geni identiche Verso una cura comune

Una scoperta rivoluzionaria riguarda i gatti e i tumori umani: sono state trovate mutazioni genetiche identiche. Questa relazione permette di studiare meglio le malattie e di sviluppare terapie più efficaci. Un team di ricercatori ha analizzato i geni di diversi felini e ha individuato variazioni simili a quelle riscontrate nei pazienti umani affetti da cancro. Ora, l’attenzione si concentra sulla possibilità di usare i gatti come modelli per testare nuovi trattamenti. La ricerca apre la strada a un approccio condiviso contro il cancro.

La lotta contro il cancro passa (anche) per il divano di casa, o meglio, attraverso il Dna dei nostri gatti domestici. Un nuovo studio internazionale, pubblicato sulla rivista Science, ha rivelato che i cambiamenti genetici che innescano i tumori nei piccoli felini sono incredibilmente simili a quelli che colpiscono gli esseri umani. La scoperta potrebbe offrire bersagli terapeutici inediti per nuove cure oncologiche umane. La ricerca è frutto della collaborazione tra il britannico Wellcome Sanger Institute, il canadese Ontario Veterinary College e l’università svizzera di Berna, e ha analizzato i tessuti di circa 500 gatti provenienti da cinque diversi Paesi.🔗 Leggi su Open.online Tumori al seno, scoperte mutazioni più ‘cattive’ dei geni Jolie: riducono sopravvivenzaNuove ricerche evidenziano che alcune mutazioni dei geni Brca1 e Brca2, comunemente associate al tumore al seno, possono influenzare in modo diverso la prognosi. Tumore al seno, scoperte mutazioni più “cattive” dei geni JolieLe mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2 sono associate a un aumentato rischio di sviluppare tumore al seno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nei gatti la svolta per capire i tumori umani: trovate mutazioni dei geni identiche. Verso una cura comune; Brasile, San Paolo dice sì alla sepoltura di cani e gatti nei cimiteri di famiglia: una legge che riconosce i…; Salerno ’92 non svolta e cade anche a Milano. Non basta l’innesto di Koita; Addio Gatti, la Juve ha deciso: i dettagli della svolta di mercato estiva. Tumori nei gatti, la mappa genetica che aiuta anche l’oncologia umanaDallo studio dei profili genetici delle cellule malate dei felini emergono analogie forti con quello che avviene negli esseri umani. Aprendo così nuove ... repubblica.it Nei gatti domestici la chiave per capire i tumori negli umani. Identificate le mutazioni genetiche comuniUna ricerca pubblicata su Science mostra risultati sorprendenti. Dal cancro mammario al tumore al cervello: cosa abbiamo in comune con i felini. Ecco perché la scoperta è importante ... quotidiano.net Mercato #Juve #Gatti verso l’addio x.com 17 febbraio: Giornata Mondiale del Gatto! I gatti sono maestri di flessibilità e relax: proprio come nella posizione del gatto (Marjariasana) nei nostri corsi yoga! A quattro zampe, inspira arcuando la schiena verso il basso, espira formando la gobba per mobi facebook