La puntata de La Volta Buona del 23 gennaio si concentra su temi delicati e attuali, tra ricordi di figure scomparse e notizie di gossip riguardanti coppie con differenze di età significative. Caterina Balivo, Patrizia Dallara e Nikita Perotti sono tra gli ospiti che hanno condiviso emozioni e impressioni, offrendo un ritratto sobrio e rispettoso di questa edizione.

La Volta Buona torna anche nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio con una puntata che si muove in modo delicato tra il ricordo di chi non c’è più e il gossip più succoso sulle coppie che hanno una importante differenza di età. In studio da Caterina Balivo un parterre di ospiti per tutti i gusti: da Vladimir Luxuria e Catena Fiorello alla coppia Carmen Russo-Enzo Paolo Turchi, ma anche Cesare Rascel e Nikita Perotti. Sul finale l’arrivo di Topo Gigio ha il sapore della nostalgia, mentre le news su Sanremo 2026 accorciano ancora le distanze dall’inizio del Festival. Patrizia Dallara e il grande amore con Tony. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 23 gennaio: Caterina Balivo commossa (8), Patrizia Dallara e il ricordo di Tony (9), Nikita Perotti spaesato (6,5)

La Volta Buona, pagelle 19 gennaio: Balivo fa le valigie (9), Tony Dallara poteva salvarsi (8)Ecco le pagelle de La Volta Buona del 19 gennaio: Balivo riceve un 9 per aver fatto le valigie, mentre Tony Dallara avrebbe potuto salvarsi con un punteggio di 8.

La Volta Buona, pagelle 9 gennaio: scintille tra Insegno e Balivo (7), lo sbaglio di Delogu e Nikita (5)Nella puntata de La Volta Buona del 9 gennaio, si sono affrontati temi di attualità e gossip, con commenti e opinioni su incontri tra personaggi pubblici.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: La Volta Buona, pagelle 15 gennaio: Balivo si alza e va via (7), scoop sull’amore di Michelle (8); La Volta Buona, pagelle 19 gennaio: Balivo fa le valigie (9), Tony Dallara poteva salvarsi (8); La Volta Buona, pagelle 21 gennaio: la furia di Calabrese (4), il bacio di Insegno (7), il ricordo di Valentino (10); PAGELLE | Giornata grigia per molti. Davanti brilla Kevin Lasagna, al secondo gol di fila.

La Volta Buona, pagelle 23 gennaio: Caterina Balivo commossa (8), Patrizia Dallara e il ricordo di Tony (9), Nikita Perotti spaesato (6,5)Caterina Balivo guida una puntata de La Volta Buona che parla di coppie e amori, ma anche di ricordi toccanti: le pagelle del 23 gennaio ... dilei.it

La Volta Buona, pagelle 21 gennaio: la furia di Calabrese (4), il bacio di Insegno (7), il ricordo di Valentino (10)Nella puntata del 21 gennaio de Le Volta Buona, Caterina Balivo ha accolto i consigli sulle diete del momento e i racconti dei suoi ospiti ... dilei.it

Dopo aver detto di aver chiuso con Sanremo, Al Bano, ospite a La Volta Buona, ha dichiarato che tornerà: “Ho preso due anni sabbatici ma tornerò. Le canzoni ci sono” x.com

30 anni e già tre nomination agli Oscar! E questa volta secondo me sarà la volta buona. In bocca al lupo Timmy, portati questa statuetta a casa - facebook.com facebook