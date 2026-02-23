La Volta Buona gaffe di Caterina Balivo Rettore | ‘Ti sei dimenticata di me?’ | VIDEO

Caterina Balivo ha commesso una gaffe durante la registrazione di La Volta Buona, chiedendo al Rettore se si fosse dimenticato di lei. La battuta ha sorpreso il pubblico e creato un momento inaspettato in diretta. La scena si è svolta davanti a diverse persone presenti sul set, attirando l’attenzione dei presenti e degli spettatori. La situazione ha suscitato commenti sui social e ha messo in evidenza la spontaneità della conduttrice.

© Ildifforme.it - La Volta Buona, gaffe di Caterina Balivo, Rettore: ‘Ti sei dimenticata di me?’ | VIDEO

Oggi la prima puntata de La Volta Buona in diretta da Sanremo. Infatti è stato allestito un glass apposito davanti l’Ariston per entrare nel racconto e ad avere cantanti e giornalisti a disposizione. Ma oggi, nella prima puntata, non sono mancate gaffe ed incomprensioni. Infatti, nel presentare gli ospiti nel suo salotto, Caterina Balivo si è dimenticata di Donatella Rettore. Con lei: Jolanda Renga (figlia del cantante e di Ambra Angiolini), Tommaso Zorzi, Giancarlo Magalli e Francesca, la nipote di Domenico Modugno. Ma c’era anche Donatella Rettore che ha fatto notare alla conduttrice di non essere stata nominata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Leggi anche: La Volta Buona, pagelle 20 febbraio: Caterina Balivo e l’eterna giovinezza (8), Donatella Rettore tagliente (7) Leggi anche: "Avete due papà diversi?". La gaffe di Caterina Balivo con le sorelle Incorvaia a La Volta Buona Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Davide Mengacci spiazza Caterina Balivo: Ammirare la tua minigonna…/ Confessione ‘hot’ a La Volta Buona. La Volta Buona, pagelle 2 dicembre: Can Yaman a Sanremo (8), gaffe su Freddie Mercury (2)Stando a quanto rivelato da Caterina Balivo, pare che Can Yaman potrebbe affiancare Carlo Conti in una serata del Festival di Sanremo 2026. Un’ipotesi che si è rafforzata dopo il grande successo ... dilei.it Solo tuo padre perché avete due papà differenti?: l’incredibile gaffe di Caterina Balivo con le sorelle Clizia e Micol Incorvaia, cala il gelo a La Volta BuonaUn equivoco sulla paternità, un tentativo di chiarimento in diretta e una conduttrice completamente spiazzata. L’ospitata delle sorelle Clizia e Micol Incorvaia a La Volta Buona su Rai 1 il 4 ... ilfattoquotidiano.it ++++ULTIMA ORA++++ Incidente grave per la troupe Rai de "La Volta Buona" stavano andando a Sanremo, coinvolta l'inviata Rosanna Cacio - facebook.com facebook Sarà la volta buona L’Unione Europea, pronta al rinvio dell’accordo di Turnberry Francesca Basso, @Corriere x.com