La Volta Buona gaffe di Caterina Balivo Rettore | ‘Ti sei dimenticata di me?’ | VIDEO

Da ildifforme.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Caterina Balivo ha commesso una gaffe durante la registrazione di La Volta Buona, chiedendo al Rettore se si fosse dimenticato di lei. La battuta ha sorpreso il pubblico e creato un momento inaspettato in diretta. La scena si è svolta davanti a diverse persone presenti sul set, attirando l’attenzione dei presenti e degli spettatori. La situazione ha suscitato commenti sui social e ha messo in evidenza la spontaneità della conduttrice.

Oggi la prima puntata de La Volta Buona in diretta da Sanremo. Infatti è stato allestito un glass apposito davanti l’Ariston per entrare nel racconto e ad avere cantanti e giornalisti a disposizione. Ma oggi, nella prima puntata, non sono mancate gaffe ed incomprensioni. Infatti, nel presentare gli ospiti nel suo salotto, Caterina Balivo si è dimenticata di Donatella Rettore. Con lei: Jolanda Renga (figlia del cantante e di Ambra Angiolini), Tommaso Zorzi, Giancarlo Magalli e Francesca, la nipote di Domenico Modugno. Ma c’era anche Donatella Rettore che ha fatto notare alla conduttrice di non essere stata nominata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

