LA VOLTA BUONA | CATERINA BALIVO ACCOGLIE STEFANO DE MARTINO IL PRINCIPE DELLA TV

Da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio, su Rai1, torna “La Volta Buona”, il daily show condotto da Caterina Balivo. La prima settimana del 2026 propone un approfondimento sulla vita quotidiana e le storie di personaggi noti, tra cui Stefano De Martino. Un appuntamento stabile che invita gli spettatori a riflettere e a restare aggiornati con un tono sobrio e rispettoso.

Nuovo anno, nuove storie e un ritorno alla quotidianità. La prima settimana del 2026 di " La Volta Buona ", il daily show condotto da Caterina Balivo, andrà in onda su Rai1 da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio alle 14.00. Nel giorno dell'Epifania, arriverà in studio Stefano De Martino, che la sera stessa in prime time su Rai1, condurrà Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia. Una programmazione che unirà memoria televisiva, intrattenimento e nuovi inizi. Si partirà con un omaggio a "Fantastico" nel giorno dell'anniversario della finalissima della prima edizione del 1980. Un salotto speciale riunirà protagonisti e testimoni di un'epoca iconica della TV italiana, tra immagini simbolo e ricordi condivisi.

