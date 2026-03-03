La villetta che si proclamò Stato e il pignoramento respinto in nome dell’Onu | l’assurdo caso in tribunale

Una coppia di cinquantenni di Villa d’Adda ha tentato di dichiarare la propria villetta come Stato indipendente, sostenendo di agire “in nome dell’ONU”. La richiesta di pignoramento è stata respinta dal tribunale, che ha respinto la tesi dell’autoproclamato Stato. L’episodio ha attirato l’attenzione sui limiti delle pretese di sovranità privata e sulla dinamica delle azioni legali in tribunale.

I cartelli mostrati ai carabinieri: "Non potete entrare". In quattro a processo per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti giudiziari Villa d'Adda. Quando il concetto di sovranità diventa. domestico. Una coppia di cinquantenni si è trovata al centro di un curioso caso giudiziario: i carabinieri, incaricati di eseguire un pignoramento per debito bancario, si sarebbero visti due volte sbarrare l'ingresso dalla coppia, che sostiene che la loro villetta bifamiliare sia un piccolo Stato indipendente autoproclamato. Il marito avrebbe fisicamente impedito ai militari di entrare, mentre la moglie mostrava un cartello con la scritta "Stato sotto la protezione dell'Onu".