Juve altro che Mendoza | il nuovo regista è un nome assurdo

La Juventus si prepara a sorprendere nel mercato di gennaio, con un importante cambiamento in vista. Dopo le voci e le speculazioni, il club torinese sta lavorando per rinforzare il centrocampo con un nome tanto inaspettato quanto ambizioso. Ecco le ultime novità che stanno scuotendo l’ambiente bianconero.

Novità importanti in casa Juve in vista del calciomercato di gennaio: ecco cosa sta accadendo a Torino in queste ore. Grazie al successo ottenuto ieri sera contro il Pafos, la Juve si avvicina a grandi passi alla qualificazione ai playoff di Champions League. Diventa, a questo punto, decisiva la prossima gara interna contro il Benfica di Mourinho, in programma il 21 gennaio. Spalletti e Comolli (Ansa) – Tvplay.it Anche il match contro l’undici cipriota ha evidenziato la necessità da parte della ‘Vecchia Signora’ di reperire sul mercato un regista di qualità, in grado di velocizzare la manovra d’attacco: Locatelli fa fatica in quel ruolo, al pari di Miretti che non sembra avere le caratteristiche tecniche richieste dal suo allenatore Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juve, altro che Mendoza: il nuovo regista è un nome assurdo

