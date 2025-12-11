Il tribunale di Chieti dichiara illegittima l' azione esecutiva e salva dal pignoramento la casa di un piccolo imprenditore agricolo

Chietitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Chieti ha dichiarato illegittima l'azione esecutiva di una società cessionaria del credito, salvando dalla possibile perdita la casa di un piccolo imprenditore agricolo di Ortona. La decisione rappresenta un'importante vittoria per il proprietario, che potrà trascorrere un Natale più sereno, evitando l’esecuzione immobiliare legata a rate di mutuo non pagate.

