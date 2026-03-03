la vicina sfregiata con una tazzina chiesti cinque anni di reclusione

Un procedimento giudiziario riguarda una donna accusata di aver sfregiato con una tazzina la vicina di casa, che era perseguitata anche insieme alla figlia. I pubblici ministeri hanno chiesto una condanna di cinque anni di reclusione per l’accusata. La vicenda coinvolge le due donne e si svolge davanti all’autorità giudiziaria.

Chiesti 5 anni di reclusione per lo sfregio al volto della vicina di casa, perseguitata insieme alla figlia. È la pena a cui, per la Procura di Monza, va condannata C.S., italiana di 48 anni, a processo al Tribunale di Monza per lesioni permanenti al viso, stalking ed evasione. Vittime L.D., coetanea di origini romene (che ha denunciato di essere stata aggredita il 4 ottobre 2022 dalla donna che allora si trovava ai domiciliari), e la figlia adolescente che vive con lei nelle case popolari di Brugherio. Le due si sono costituite parti civili chiedendo una provvisionale sui risarcimenti dei danni rispettivamente di 45mila e 2.500 euro. "All’inizio i rapporti di vicinato erano buoni, poi una notte è venuta alle 2 a bussare alla porta perché voleva un caffè e una sigaretta e le ho detto di non farlo mai più - ha raccontato L. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

