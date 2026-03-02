Rompe una tazzina da caffè in faccia alla vicina e la minaccia di morte | chiesti 5 anni di carcere

A ottobre 2022, in una lite a Brugherio, un uomo ha rotto una tazzina di caffè in faccia alla vicina e l’ha minacciata di morte. La donna ha subito uno sfregio e ha denunciato l’accaduto. La procura ha chiesto una condanna a cinque anni di carcere per il responsabile. Il processo è ancora in corso.

