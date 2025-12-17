Giuseppe Giaconia Di Migaido presenta Secondo caleidoscopio di racconti | l' evento alla libreria Millemondi

Giovedì 18 dicembre alle 18.00, presso la libreria Millemondi in Via Mariano Stabile 233, si terrà la presentazione di

Giovedì 18 Dicembre alle 18.00, presso la libreria Millemondi in Via Mariano Stabile 233, si terrà la presentazione del libro di Secondo Caleidoscopio di racconti di Giuseppe Giaconia Di Migaido.Dopo il successo ottenuto nel 2023 con Caleidoscopio di racconti, comprendente 50 racconti di diversa.

