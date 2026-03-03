La verità dietro la foto di Stephen Hawking con due donne in bikini rinvenuta negli Epstein Files

Una foto di Stephen Hawking con due donne in bikini è stata trovata negli Epstein Files. La fotografia ha suscitato discussioni e sospetti riguardo ai rapporti tra il fisico e il finanziere condannato per reati gravi, deceduto nel 2019. Nessun altro dettaglio o spiegazione è stato fornito riguardo alle circostanze dello scatto o alle persone coinvolte.

Una foto di Stephen Hawking con due donne in costume da bagno è contenuta negli Epstein Files. Lo scatto ha alimentato polemiche e speculazioni sui legami tra il fisico e il finanziere condannato per abusi e traffico di minori e morto suicida nel 2019. Nei giorni scorsi si è espressa la famiglia dello scienziato e nuove rivelazioni sono state fatte dai media: cosa è emerso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Stephen Hawking negli Epstein Files, il mistero della foto con due donne in bikini: la famiglia rompe il silenzio Epstein Files, spunta una foto di Stephen Hawking. Il mistero delle donne in bikini. La famiglia: “Erano le sue badanti”Washington, 26 febbraio 2026 – C'è anche il noto fisico britannico Stephen Hawking nei file di Epstein. Una selezione di notizie su Stephen Hawking Discussioni sull' argomento La verità dietro la foto di Stephen Hawking con due donne in bikini rinvenuta negli Epstein Files; Storia del pensiero scientifico tra ideali, potere e tradimenti; Il contrattacco di Hillary su Epstein e il patto di ferro con il marito Bill Clinton: Se volete scoprire la verità fate parlare Trump sotto giuramento; La famiglia del professor Stephen Hawking rivela la verità dietro la foto di lui schiacciato tra donne in bikini apparsa nei file di Epstein. Epstein Files, salta il Ceo del forum di Davos. Il mistero della foto di Stephen Hawking | "Schiave sessuali" e il ruolo di Andrea x.com La famiglia di Stephen Hawking ha chiarito il contesto della fotografia riemersa nei file legati a Jeffrey Epstein: lo scatto risale al 2006 e ritrae lo scienziato al Ritz-Carlton di St. Thomas durante una conferenza scientifica. Le due donne presenti nell’immagine e - facebook.com facebook