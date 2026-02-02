Addio a Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, che da anni si è battuta per difendere i diritti di bambini e adolescenti. La sua morte a 78 anni lascia un vuoto nel mondo della tutela dell'infanzia, dove era considerata una voce autorevole e rispettata.

Addio a Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza: è morta all'età di 78 anni. La sua vita è stata un instancabile impegno a favore dei più piccoli, intrecciando l'attività clinica con quella istituzionale, la ricerca scientifica con la scrittura divulgativa, e la formazione con la sensibilizzazione sociale. Chi era Nata a Roma il 5 agosto 1947, Maria Rita Parsi ha dedicato l'intera esistenza allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini. Dopo una lunga carriera come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta, nel 1986 si cimentò anche nella sceneggiatura televisiva, collaborando alla serie «Professione vacanze», il cui protagonista, Jerry Calà, era stato in precedenza suo paziente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maria Rita Parsi, morta a 78 anni la psicoterapeuta e psicologa: era la voce storica nella tutela dei diritti dei minori

Approfondimenti su Maria Rita Parsi

È deceduta Maria Rita Parsi, una delle figure più note nel campo della tutela dei minori in Italia e all’estero.

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che per anni si è dedicata alla tutela dei diritti dei minori.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Maria Rita Parsi

Argomenti discussi: E’ morta Maria Rita Parsi, voce dei diritti dei bambini; Ferrario: Le parole di Trump non sono improvvisazione, sono minacce agli alleati; Garlasco, scontro tra i legali Sempio e Stasi: le verità nascoste nei pc di Chiara e Alberto. Nuovo incidente probatorio; Scandicci, la linea verde. Che asse con il Bologna.

Maria Rita Parsi è morta, era la voce storica nella tutela dei diritti dei minori: la psicoterapeuta e psicologa aveva 78 anniAddio a Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela ... msn.com

Maria Rita Parsi, chi era la psicoterapeuta morta a 78 anni: il malore improvviso, le ultime apparizioni in tv e la carrieraMaria Rita Parsi, nata a Roma il 5 agosto 1947, è stata una delle figure più autorevoli in Italia nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. leggo.it

È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva 78 anni. - facebook.com facebook

È morta Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di primo piano nel campo della tutela dell’infanzia. Aveva 78 anni. #MariaRitaParsi #StorieItaliane x.com