Ariana Grande conquista di nuovo gli Actor Awards | seconda nomination SAG per Wicked

Ariana Grande torna a essere protagonista nel mondo dello spettacolo con una nuova nomination ai SAG Actor Awards per il film Wicked. Questo riconoscimento conferma il suo crescente interesse e impegno nel cinema, segnando un passo importante nella sua carriera artistica. Con questa candidatura, l'artista dimostra di poter affrontare nuove sfide e consolidare la sua presenza anche nel settore cinematografico.

Ariana Grande non rallenta, anzi. Il 2026 si apre con un’altra nomination importante e un messaggio chiaro: il suo momento nel cinema è tutt’altro che passeggero. Per il secondo anno consecutivo, l’artista riceve una candidatura agli Actor Awards di SAG-AFTRA, confermandosi una delle pop star che hanno fatto il salto più credibile (e riuscito) verso la recitazione. Ariana Grande torna agli SAG Awards: seconda nomination consecutiva per Wicked. La nomination arriva per Wicked: For Good, dove Ariana torna a vestire i panni di Glinda la Buona. Stavolta è candidata come Miglior Attrice Non Protagonista, la stessa categoria in cui era già stata nominata l’anno scorso per il primo capitolo del musical. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

