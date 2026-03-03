L’attore Bruce Campbell, noto per il suo ruolo di Ash Williams nella saga de “La Casa”, ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di cancro. Campbell, che ha 67 anni, ha dichiarato che la malattia non è curabile, ma si definisce un “duro figlio di...” Non sono stati forniti dettagli sulla natura della malattia o sui trattamenti previsti. La sua comunicazione è arrivata attraverso un messaggio pubblico.

Bruce Campbell, attore 67enne iconico per il suo ruolo di Ash Williams nella saga de “La Casa” (The Evil Dead), ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di cancro. L’annuncio è arrivato attraverso un post sui social media in cui Campbell ha spiegato che si tratta di un tipo di tumore “trattabile, ma non curabile”. Il messaggio non specifica quale forma di cancro gli sia stata diagnosticata. “ Ciao gente, oggi quando qualcuno ha un problema di salute, viene chiamata un’opportunità, quindi andiamo con questa definizione: ne sto affrontando una. Si chiama anche un tipo di cancro che è trattabile, non curabile. Mi scuso se questo è uno shock, lo è stato anche per me “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La stella degli horror Bruce Campbell rivela di avere il cancro: “Non è curabile, ma sono un duro figlio di…”

Bruce Campbell annuncia di avere il cancro: "Ma non temete, resterò in giro ancora a lungo"L'attore de La casa ha condiviso la diagnosi rivelando di avere un tumore trattabile, ma non guaribile, e ha rassicurato i fan ammettendo, però, lo...

Bruce Campbell annuncia la lotta contro il cancro: “Sono un vecchio testardo, tornerò presto”L’icona del cinema horror Bruce Campbell ha rivelato attraverso un annuncio sui propri canali social di aver ricevuto una diagnosi di cancro.

Contenuti utili per approfondire Bruce Campbell

Bruce Campbell anticipa il suo nuovo show satanico: Un horror con un twistL'attore ha un nuovo progetto horror in cantiere, ma per adesso non può rivelare molti dettagli sul misterioso progetto Bruce Campbell è diventato iconico per aver interpretato Ash nella saga de La ... movieplayer.it

La casa: Bruce Campbell tornerà a doppiare Ash in una serie animata horrorNonostante abbia annunciato il proprio ritiro dal ruolo live action di Ash Williams dopo la cancellazione di Ash vs Evil Dead nel 2015, Bruce Campbell non ha tagliato del tutto il cordone ombelicale ... movieplayer.it