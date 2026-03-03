L’attore Bruce Campbell ha comunicato sui social di aver ricevuto una diagnosi di cancro. Ha aggiunto di essere un “vecchio testardo” e di tornare presto. La notizia è stata condivisa con i fan tramite un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sul tipo di tumore o sui trattamenti. La sua decisione di rendere nota la diagnosi ha attirato l’attenzione dei follower.

L’icona del cinema horror Bruce Campbell ha rivelato attraverso un annuncio sui propri canali social di aver ricevuto una diagnosi di cancro. L’attore ha descritto la patologia come “trattabile ma non curabile” al momento, una condizione che lo costringerà a rivedere immediatamente la propria agenda professionale per dare priorità alle cure mediche. Senza scendere nei dettagli specifici della diagnosi, Campbell ha voluto informare direttamente i suoi sostenitori per evitare la diffusione di speculazioni: “Posto questo perché, professionalmente, alcune cose dovranno cambiare. Le apparizioni, le convention e il lavoro in generale devono passare in secondo piano rispetto al trattamento”. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Bruce Campbell annuncia la lotta contro il cancro: “Sono un vecchio testardo, tornerò presto”

Sam Raimi torna con Send Help: ci sarà anche il “solito” Bruce Campbell?Analisi del rapporto tra il regista e il suo attore feticcio, tra le apparizioni storiche in Spider-Man e gli indizi sulla sua apparizione nel nuovo...

Leggi anche: Cilento, Don John rompe il silenzio in tv: "Non sono scomparso, presto tornerò dai miei parrocchiani"

Tutti gli aggiornamenti su Bruce Campbell

Argomenti discussi: Evil Dead Wrath: il primo teaser per La Casa 7 fa paura già dalla musica.

Bruce Campbell annuncia un sequel per My Name is Bruce. Questa volta se la vedrà con FrankensteinIn Italia My Name is Bruce non è mai arrivato (salvo un gradito passaggio fra le nevi del Courmayeur Noir in Festival nel 2008), ma siamo convinti che i numerosi fan di Bruce Campbell non se lo siano ... cineblog.it

Evil Dead: Bruce Campbell annuncia titolo e regista del quarto film della sagaA quanto pare il quarto capitolo della saga horror dedicata a La casa e concepita da Sam Raimi si arricchirà davvero di un quarto capitolo che sebbene annunciato da tempo finora era stato lontanissimo ... cinema.everyeye.it