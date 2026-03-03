L'attore de La casa ha condiviso la diagnosi rivelando di avere un tumore trattabile, ma non guaribile, e ha rassicurato i fan ammettendo, però, lo shock per la drammatica notizia. Fan di Bruce Campbell sotto shock. La star del franchise horror La casa ha annunciato di avere un cancro "trattabile, ma non guaribile". Il popolare attori si è rivolto ai social media per condividere la diagnosi coi suoi numerosi follower. In un post dettagliato su X ha scritto: "Ciao a tutti, al giorno d'oggi, quando qualcuno ha un problema di salute, lo si definisce 'un'opportunità', quindi diciamo così: anche io ne ho una. È anche definito un tipo di cancro 'curabile', non 'guaribile'. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bruce Campbell annuncia di avere il cancro: "Ma non temete, resterò in giro ancora a lungo"

Bruce Campbell annuncia la lotta contro il cancro: “Sono un vecchio testardo, tornerò presto”L’icona del cinema horror Bruce Campbell ha rivelato attraverso un annuncio sui propri canali social di aver ricevuto una diagnosi di cancro.

Sam Raimi torna con Send Help: ci sarà anche il “solito” Bruce Campbell?Analisi del rapporto tra il regista e il suo attore feticcio, tra le apparizioni storiche in Spider-Man e gli indizi sulla sua apparizione nel nuovo...

Una selezione di notizie su Bruce Campbell

Temi più discussi: Send Help: l'elogio della follia di Sam Raimi al Cinema La Compagnia; Evil Dead Wrath: il primo teaser per La Casa 7 fa paura già dalla musica; Evil Dead Wrath teaser: le riprese sono iniziate; Netflix non raccoglierà i suoi 80+ miliardi di dollari Warner Bros. Offerta di acquisizione per eguagliare l'offerta superiore di Paramount Skydance.

Bruce Campbell annuncia di avere il cancro: Ma non temete, resterò in giro ancora a lungoL'attore de La casa ha condiviso la diagnosi rivelando di avere un tumore trattabile, ma non guaribile, e ha rassicurato i fan ammettendo, però, lo shock per la drammatica notizia. movieplayer.it

Bruce Campbell ha un tumore: la star de La Casa rassicura i fan: Curabile, non guaribileBruce Campbell annuncia di avere un cancro curabile ma non guaribile. L'attore di Evil Dead rinvia impegni professionali per curarsi: Sono un duro figlio di.... cinemaserietv.it

La star di Evil Dead #BruceCampbell ha rivelato sui social di avere il cancro. Annullati tutti i suoi prossimi impegni. Al link il suo messaggio: - facebook.com facebook

"I am a tough old son-of-a-bitch and I have great support, so I expect to be around a while". Bruce Campbell rivela di avere il cancro, un tipo trattabile ma non curabile. x.com