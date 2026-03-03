L’attrice Sarah Pidgeon ha partecipato agli Actor Awards indossando un outfit ispirato al suo personaggio nella serie tv

Nella serie Love Story veste i panni (firmati) della moglie di John Fitzgerald Kennedy Jr., ma come si veste l’attrice fuori dal set? Non è facile vestire i panni di un’icona, specialmente se sono firmati Calvin Klein. L’attrice Sarah Pidgeon è stata chiamata a interpretare Carolyn Bessette, la bella e sfortunata moglie di John F. Kennedy jr., nella serie tv Love Story (ora disponibile su Disney+). Nella serie ha un guardaroba invidiabile (già copiato nelle bacheche Pinterest di mezzo mondo) e fuori dal set ha dato una grande prova di stile, sfoggiando look che sarebbero piaciuti alla stessa Carolyn Bessette. Nonostante le polemiche iniziali, i look di Sarah Pidgeon nello show sono diventati virali, facendo impennare le ricerche di capi Calvin Klein d’archivio e di pezzi vintage originali degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La star della serie tv "Love Story" continua a ispirarsi al suo personaggio: il look sfoggiato agli Actor Awards.

Leggi anche: Dopo le polemiche della scorsa estate, Ryan Murphy ha chiamato un nuovo costumista sul set della serie tv "Love Story": è riuscito a salvare il look?

