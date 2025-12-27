«Questi 18 ragazzi rappresentano il nostro grande orgoglio e sono certo che anche quest’anno sapranno portare in alto i colori del glorioso Sci Club Aterno Pescara». È quanto dice Mattia Giansante, presidente dello Sci Club, nel corso della presentazione della squadra agonistica del sodalizio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Mattia Giansante confermato presidente dello Sci Club Aterno

Leggi anche: Dal ghiacciaio di Sölden a Milano-Cortina 2026: su Eurosport inizia la nuova stagione dello sci alpino

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Team Pileri Terni pronto per la Stagione 2026, motori accesi per Tommy Ubaldini; Cesare Butini: L'Italia del nuoto è pronta a dominare anche nei prossimi anni; Volley, è tempo di derby per l'Asd Giarratana; Napoli-Milan in Supercoppa italiana, Di Lorenzo: Non vediamo l'ora, siamo pronti! Vogliamo la finale nei 90'! | VIDEO.

Pronta la squadra (18 giovani atleti) dello Sci Club Aterno per la nuova stagione sportiva - Presentata la squadra agonistica dello Sci Club Aterno Pescara che è composta da 18 giovani atleti ... ilpescara.it