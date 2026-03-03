La squadra è più solida e profonda per puntare alla salvezza

Nel derby veneto tra Treviso Basket e Venezia si confrontano due squadre che cercano di rafforzare la loro posizione in classifica. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con l’obiettivo di confermarsi e migliorare le proprie prestazioni. La sfida si svolge davanti a un pubblico appassionato e mette in evidenza le differenze tra le formazioni in termini di tenuta e organizzazione.

Il derby veneto tra Treviso Basket e Venezia assume contorni di verifica per una squadra che mira a consolidare un percorso professionale, tra obiettivi sportivi chiari e una gestione societaria in evoluzione. Le dichiarazioni del presidente Matteo Contento delineano una cornice di determinazione, responsabilità e futuro, senza cadere in facili pronostici. In vista della gara di domenica, Contento descrive l’incontro come una partita a sé, capace di sfuggire ai pronostici e di accendere motivazioni extra: Rahkman dovrebbe tornare in forma migliore e Macura non risulta particolarmente affaticato. Il derby viene definito come una prova di passione e intensità, dura ma poco spettacolare, con l’impegno di mostrare ciò che hanno nel cuore i giocatori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

