Il progetto “Vivere il centro di sera” propone un’esperienza di mercato notturna a Perugia, combinando spesa, street food e atmosfere autentiche. Endrio Sevoli, imprenditore con consolidata esperienza nel settore ristorativo, assume ora la gestione della Pesceria ala Mercatale, proponendo un’offerta che valorizza il Mercato Coperto e le sue potenzialità serali. Una nuova opportunità per vivere il cuore della città anche dopo il tramonto.

Perugia, 24 gennaio 2026 – Lui è Endrio Sevoli. Imprenditore di lungo corso, titolare del ristorante “Cuisine 83“ di Santa Maria degli Angeli e, dall’inizio dell’anno, nuovo patron della “Pesceria ala Mercatale“, dopo che Patrizia e Franco hanno lasciato la storica attività al Mercato Coperto. Sevoli non ha fatto in tempo a mettere piede nella struttura di piazza Matteotti che ha già in mente una piccola rivoluzione: ok ai banchi per la vendita, ma anche spazio alla ristorazione con proposte veloci, alla maniera dello street food. Dunque panini gourmet, frittini, spiedini di pesce, insalate di frutta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mercato Coperto by night, spesa e street food. Ecco il nuovo progetto: “Vivere il centro di sera”

Rimini protagonista su Food Network: al Mercato Coperto le riprese di “Cucina al mercato con Ruben”Dal 11 al 15 gennaio, il Mercato Coperto di Rimini ospiterà le riprese di “Cucina al mercato con Ruben”, programma televisivo su Food Network con lo chef Ruben Bondì.

Rimini protagonista su Food Network: al Mercato Coperto le riprese di “Cucina al mercato con Ruben”Dal 11 al 15 gennaio, il Mercato Coperto di Rimini ospiterà le riprese del programma “Cucina al mercato con Ruben”, condotto dallo chef Ruben Bondì.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Mercato Coperto by night, spesa e street food. Ecco il nuovo progetto: Vivere il centro di sera.

Mercato Coperto by night, spesa e street food. Ecco il nuovo progetto: Vivere il centro di seraL’idea è di Endrio Sevoli proprietario della pescheria. Con lui la macelleria Gerbi e l’ortofrutta. Pronti a costituirci in un consorzio. Non un progetto di rottura ma di evoluzione ... lanazione.it

Mercato coperto, ci siamo. Per decoro e sicurezza stanziati 210mila euroPubblicata la determina dirigenziale che individua le risorse per i lavori che rigurdano anche la zona restrostante di piazza XXIV maggio . msn.com

Festa degli agrumi al mercato coperto di Campagna Amica di Macomer. Questa mattina all'interno delle ex Caserme Mura a #macomer, abbiamo accolto i bambini delle classi che, nel laboratorio guidato da - facebook.com facebook