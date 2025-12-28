Testaccio si perde tra i banchi del mercato | nonna Mina ritrovata dopo ore di apprensione

Nel cuore di Testaccio, il 27 dicembre, una donna di 87 anni chiamata Mina è stata trovata smarrita tra i banchi del mercato, in stato di confusione. Grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri, è stata messa in sicurezza dopo ore di apprensione. La vicenda evidenzia l’importanza di attenzione e cura per gli anziani nelle aree pubbliche durante le festività.

Si era persa tra i banchi del mercato ma è stata soccorsa dai carabinieri. La mattina del 27 dicembre, nel cuore del Rione Testaccio, tra il viavai dei cittadini ancora intenti a fare la spesa per le festività, una donna di 87 anni, la signora Mina è stata notata in evidente stato di confusione.

