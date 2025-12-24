Paura per il volto di Uomini e Donne | in ospedale sulla sedia a rotelle Cosa è successo

La preoccupazione si è diffusa rapidamente sui social, partendo da un’immagine che ha lasciato senza parole molti appassionati di Uomini e Donne. Lo scatto ritraeva un volto noto del programma seduto su una sedia a rotelle, all’interno di un ospedale, e in poche ore ha acceso l’allarme tra i fan, che si sono riversati nei commenti chiedendo cosa fosse successo e temendo il peggio per l’ex corteggiatore. Per diversi giorni il silenzio ha alimentato ipotesi e apprensione, finché a intervenire è stata la sua compagna, anche lei legata al dating show di Maria De Filippi. È stata proprio lei a fare chiarezza, raccontando come stanno davvero le cose e spiegando le condizioni del fidanzato dopo momenti che per la famiglia sono stati di grande paura. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

