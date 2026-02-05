Guardatelo… Lino Banfi in sedia a rotelle escono le immagini | fan in ansia La figlia Rosanna | Non ti devi vergognare Cosa è successo

Questa mattina sono circolate in rete delle immagini di Lino Banfi in sedia a rotelle, scatenando preoccupazione tra i fan. La figlia Rosanna ha rassicurato, dicendo che il padre non deve vergognarsi e che sta bene. Le foto mostrano Banfi che si muove accompagnato dalla figlia, ma nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito cosa sia successo. La notizia ha fatto subito il giro del web, lasciando molti in ansia per le sue condizioni.

Personaggi Tv, un contenuto pubblicato sui social ha attirato l'attenzione nelle ultime ore: Lino Banfi, 89 anni, è stato ripreso mentre si sposta su una sedia a rotelle spinta dalla figlia Rosanna Banfi. Nel video l'attore appare con il cappuccio calato sul volto, nel tentativo di non farsi riconoscere. La clip è accompagnata da un breve scambio tra padre e figlia, riportato integralmente nel filmato. Rosanna lo riprende e dice: "Sei in incognito? ti vergogni a farti vedere che vai sulla sedia perché sei pigro?". Banfi risponde: "Si sulla sedia sì, dovrei fare un salto, ma.".

