Alta tensione con l' Iran Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar E la tv di Stato di Teheran minaccia Trump
Tensioni crescenti tra Iran, Stati Uniti e Regno Unito, con evacuazioni di personale dalle basi in Qatar e minacce di Teheran a Donald Trump. La situazione rimane delicata, mentre le dichiarazioni di Trump evidenziano le sfide diplomatiche e militari in atto. La regione si mantiene in uno stato di alta allerta, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare la stabilità globale.
Trump: «Teheran assicura che reagirà in caso di attacco? Lo dissero anche l'ultima volta. Il fine ultimo è vincere». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Alta tensione Usa-Iran, Trump avverte: «Se uccidono manifestanti, pronti a intervenire». La minaccia di Teheran: «Stia attento ai suoi soldati»
Leggi anche: Iran: “Se USA attaccano bombarderemo le sue basi”, Media: “Evacuazione personale base USA in Qatar”, news in diretta sulle proteste
Alta tensione in Iran, caccia ai manifestanti anche in ospedale; Iran, Trump ai manifestanti: L'aiuto è in arrivo. Migliaia i morti nelle proteste; Trump: «L'esercito USA valuta opzioni molto concrete per l'Iran»; Gli Usa ai connazionali in Iran: Lasciate il Paese.
Iran, impiccagioni di giovani in piazza e migliaia di morti. Trump incita i manifestanti. Alta tensione fra Usa, Cina e Russia - Sesto giorno di blackout di Internet e manifestazioni contro il regime che promette una repressione con processi pubblici ed esecuzioni in piazza ... msn.com
Alta tensione con l'Iran, Reuters: «Possibile intervento militare degli Usa entro 24 ore» - E intanto parte del personale americano abbandona la base aerea di al Udeid in Qatar ... unionesarda.it
Alta tensione L'Iran avverte: «Se verremo attaccati colpiremo le basi USA nella regione» - L'Iran ha avvertito i paesi vicini che colpirà le basi statunitensi come rappresaglia per eventuali attacchi da parte di Washington. bluewin.ch
