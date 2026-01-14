Alta tensione con l' Iran Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar E la tv di Stato di Teheran minaccia Trump

Tensioni crescenti tra Iran, Stati Uniti e Regno Unito, con evacuazioni di personale dalle basi in Qatar e minacce di Teheran a Donald Trump. La situazione rimane delicata, mentre le dichiarazioni di Trump evidenziano le sfide diplomatiche e militari in atto. La regione si mantiene in uno stato di alta allerta, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare la stabilità globale.

Trump: «Teheran assicura che reagirà in caso di attacco? Lo dissero anche l'ultima volta. Il fine ultimo è vincere». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

