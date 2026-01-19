Mo | Smotrich ' Erdogan è Sinwar e il Qatar è Hamas'

Il confronto tra leader e nazioni nel contesto mediorientale continua a suscitare attenzione. Recentemente, Mo: Smotrich ha affermato che Erdogan rappresenta Sinwar e che il Qatar si associa a Hamas, sottolineando la polarizzazione delle posizioni politiche nella regione. Queste dichiarazioni evidenziano le tensioni e le sfide diplomatiche che caratterizzano il panorama geopolitico, richiedendo un'analisi accurata delle dinamiche in atto e delle implicazioni future.

Tel Aviv, 19 gen. (Adnkronos) - "Erdogan è Sinwar. Il Qatar è Hamas. Signor primo ministro, o noi o loro. O il pieno controllo israeliano, la distruzione di Hamas, l'incoraggiamento all'emigrazione del nemico e l'insediamento permanente di Israele, oppure, Dio non voglia, rendere inutile il prezzo della guerra". Lo ha detto a Benjamin Netanyahu il ministro delle Finanze israeliano ed esponente dell'estrema destra Bezalel Smotrich durante una cerimonia per la fondazione dell'insediamento di "Yatziv" a Gush Etzion, durante la quale il ministro ha attaccato la transizione alla fase due del cessate il fuoco a Gaza e la scelta da parte della Casa Bianca di includere nel Board of Peace la Turchia e il Qatar, paesi entrambi critici nei confronti della guerra di Israele nella Striscia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: Smotrich, 'Erdogan è Sinwar e il Qatar è Hamas' Leggi anche: Gaza, Smotrich non molla e insiste sulla guerra: "Idf arresti di nuovo i palestinesi rilasciati, Hamas continua a violare tregua" - il DOCUMENTO **Mo: Erdogan invitato a far parte del 'Board of Peace' per Gaza**

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è stato invitato a partecipare al 'Board of Peace' per Gaza, un organismo incaricato di supervisionare la gestione temporanea della regione. Questa proposta mira a favorire un processo di stabilizzazione e pace nella zona, coinvolgendo diverse parti interessate. La decisione rappresenta un passo importante nel tentativo di trovare soluzioni durature per la regione. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Mo: Smotrich, 'Hamas in difficoltà, no a cessate il fuoco graduale' - Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich si è detto contrario alla nuova proposta statunitense di un cessate il fuoco graduale e di un accordo sul rilascio ... lagazzettadelmezzogiorno.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.