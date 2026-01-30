La Ruota dei Campioni non va in onda stasera 30 gennaio Gerry Scotti sospeso | il motivo

Stasera, i fan di Canale 5 si trovano di fronte a una sorpresa: La Ruota dei Campioni non va in onda. Gerry Scotti, il volto storico del programma, è stato sospeso, e nessuno sa ancora bene il motivo. La puntata prevista per il 30 gennaio 2026 è saltata, lasciando molti spettatori delusi e curiosi di capire cosa sia successo.

Venerdì sera diverso dal solito, quello che attende i spettatori di Canale 5. Il 30 gennaio 2026, infatti, La Ruota dei Campioni non va in onda in prima serata e l’assenza di Gerry Scotti ha subito acceso la curiosità degli affezionati del game show. Stop improvviso o scelta strategica? La risposta arriva direttamente dal palinsesto Mediaset, che per una sera rimescola le carte. Perché La Ruota dei Campioni non va in onda. Niente allarmismi: la mancata messa in onda de La Ruota dei Campioni non è una bocciatura né tantomeno una sospensione punitiva per Gerry Scotti. Certo, la preoccupazione c’era viste le ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona che hanno riguardato anche il conduttore di punta di Mediaset. 🔗 Leggi su Dilei.it

Stasera su Canale 5, Gerry Scotti torna con un doppio appuntamento, alternando La Ruota della Fortuna a La Ruota dei Campioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

