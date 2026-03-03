La roccia che mangia la CO2 e la corsa ai minerali purissimi | il tesoro nascosto nelle montagne del Piemonte

Nelle montagne del Piemonte, si sta riscoprendo un patrimonio minerario che si pensava dimenticato. La regione sta esplorando nuove tecnologie per catturare la CO2 attraverso una roccia naturale che la assorbe. Contestualmente, si intensificano le ricerche di minerali purissimi, considerati un vero e proprio tesoro nascosto nel territorio. La combinazione di questi progetti coinvolge aziende e istituzioni locali.

Ecco come il Piemonte può diventare il cuore minerario d'Italia. Qui non ci sono solo pietre, ma minerali purissimi utili per cosmetica, automotive e molto altro: su quale minerale si scommette e chi farà affari Dimenticate picconi e carbone, la nuova sfida si gioca su nomi che suonano esotici come cobalto, nichel, litio e terre rare. Il sottosuolo piemontese è sotto la lente d’ingrandimento: cosa si estrae, cosa si estrarrà e per quali settori. "In Piemonte ci sono attualmente 18 miniere attive e 12 permessi di ricerca mineraria già operativi. Siamo l'unica regione italiana a produrre olivina e, insieme alla Sardegna, i soli a rifornire i colossi della ceramica di Sassuolo". 🔗 Leggi su Torinotoday.it

