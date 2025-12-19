La guerra ha moltissime conseguenze. Alcune sono evidenti, come la morte e la distruzione degli ambienti; altre sono più subdole, impiegano tempo a manifestarsi, ma non sono meno dannose. La corsa ai minerali essenziali per costruire armamenti e munizioni è una minaccia per il clima. Il cambiamento climatico, come ormai gli esperti ci urlano da anni, oltre un certo livello di crisi non guarda in faccia a niente e a nessuno, non controlla i portafogli e si abbatte sui territori poveri e ricchi. A rivelare l’impatto che l’ estrazione mineraria essenziale per uso militare ha sull’ambiente è uno studio condotto dal Transition Security Project, che ha visto collaborare esperti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - I minerali green finiscono nelle armi, la corsa alla guerra ruba risorse al clima

Leggi anche: Antartide contesa: la nuova corsa al “sesto continente” tra clima, risorse e sovranità

Leggi anche: Cop 30 in Brasile, mentre Lula attacca negazionisti e corsa alle armi, Pichetto ‘infiocchetta’ i contributi italiani al clima

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Hai già acquistato i regali di Natale Da quelli green ed ecofriendly ai regali solidali, sono tante le idee originali per uno shopping natalizio più sostenibile, etico e che limiti gli sprechi. Perché un #AltroNatale, più attento all’ambiente, al portafoglio e al prossi - facebook.com facebook