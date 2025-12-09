La pax trumpiana tra Rwanda e Congo | accordo firmato ma si continua a combattere La corsa Usa ai minerali strategici

Un accordo tra Rwanda e Congo promette stabilità, ma le tensioni persistono. Nel frattempo, gli Stati Uniti intensificano la corsa ai minerali strategici, sottolineando l’importanza geopolitica della regione. L’evento si è svolto presso l’U.S. Institute of Peace, recentemente rinominato in onore di Donald J., evidenziando le implicazioni globali di questa dinamica.

Anche la scenografia era stata studiata: per l’occasione, si è scelta la sede dell’U.S. Institute of Peace, che ha appena cambiato nome, ribattezzato “Donald J. Trump Institute of Peace”. E quale miglior occasione per inaugurarlo, che siglarvi l’accordo che si propone di metter fine a una guerra durata oltre trent’anni? Sia il luogo e che l’accordo siglato il 4 dicembre a Washington incarnano perfettamente l’essenza delle “pax trumpiane”: accordi economici a vantaggio degli Stati Uniti, che per portare miglior profitto hanno probabilmente bisogno che le armi tacciano. Anche se, a guardarla dal terreno, non si direbbe proprio che giovedì sia stata firmata la pace tra Rwanda e Repubblica Democratica del Congo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it