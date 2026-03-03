Dopo l'esibizione di Samurai Jay a Sanremo 2026, il conduttore Carlo Conti ha rivolto alcune parole alla moglie, seduta in platea, riferendosi ai pantaloni indossati dalla ballerina Francesca Tanas. In risposta, Tanas ha commentato di essere stata sessualizzata per i pantaloni da show e di aver messo in imbarazzo la sua famiglia. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sui social.

A intervenire è stata la ballerina coinvolta, Francesca Tanas, che in una storia su Instagram ha espresso il proprio disappunto, scrivendo: «Ci tengo a puntualizzare che sto tizio di nome Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e, come se non bastasse, ha messo in imbarazzo la moglie palesando e minimizzando la gelosia e l’imposizione nel dirle cosa può indossare e cosa no». La performer aggiunge di sperare che il conduttore abbia chiesto scusa alla moglie e «magari», ha concluso, «che chiedesse scusa pure a me». Molte ballerine hanno manifestato pubblicamente la loro solidarietà alla collega. Fra loro, Claudia Laruccia, un’altra ballerina sul palco insieme a Francesca Tanas, ha spiegato che il problema sono «i commenti che si fanno senza pensare a come si potrebbe sentire quella persona. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La risposta della ballerina Francesca Tanas dopo le parole di Carlo Conti a Sanremo 2026: «Mi ha sessualizzata per dei pantaloni da show e ha messo in imbarazzo la moglie»

Ballerina di Sanremo risponde a Conti dopo il commento alla moglie: “Mi ha sessualizzata per pantaloni da show”La finale del Festival di Sanremo 2026 è stata segnata da una polemica che ha acceso il dibattito sui social e tra gli spettatori.

Sanremo 2026, la ballerina Francesca Tanas accusa Carlo Conti: “Mi ha sessualizzata con quella battuta sui jeans, dovrebbe scusarsi”Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso, ma le polemiche continuano a tenere banco: al centro della controversia questa volta c’è Carlo Conti e una...

Tutti gli aggiornamenti su Francesca Tanas

Temi più discussi: Ballerina di Sanremo contro Conti dopo il commento alla moglie: Rai feccia umana, sessualizzata per jeans da show; Sanremo 2026, battuta di Carlo Conti sui jeans della ballerina sarda: scoppia la polemica social; Carlo Conti spegne la polemica sui jeans: Mia moglie ha riso, ma la ballerina non ride: Mi chieda scusa; Mogliettina mia, non comprare quei jeans: Carlo Conti cerca di chiudere la polemica ma la ballerina non ci sta. La sua risposta è durissima.

Chi è Francesca Tanas, la ballerina finita nella polemica dei jeans con Carlo Conti età, carriera e vita privataLa polemica nata durante la finale di Sanremo 2026 ha portato il nome di Francesca Tanas al centro dell’attenzione. Una battuta di Carlo Conti sui jeans ... ilsipontino.net

Conti e la ballerina di Sanremo: la risposta piccata di Francesca Tanas dopo la battuta sui jeansDurante la finale di Sanremo 2026 un'osservazione sul costume ha portato a uno scontro pubblico: Francesca Tanas accusa Carlo Conti di averla sessualizzata e rilancia sui social ... notizie.it

“Rai= feccia. Sessualizzata per dei pantaloni da show, chiedesse scusa anche a me” Con una storia pubblicata su Instagram, è stata la stessa ballerina coinvolta a rispondere a Carlo Conti. Lo sfogo di Francesca Tanas: https://fanpa.ge/R1FTR - facebook.com facebook

Carlo Conti prende in giro i jeans di una ballerina a Sanremo. Francesca Tanas risponde duramente: Rai Feccia umana! x.com