Ballerina di Sanremo risponde a Conti dopo il commento alla moglie | Mi ha sessualizzata per pantaloni da show

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, una ballerina ha risposto a un commento di un conduttore riguardo alla sua moglie, affermando che si era sentita sessualizzata per aver indossato pantaloni da show. La scena ha attirato l’attenzione sui social e tra gli spettatori, generando un dibattito acceso. La polemica ha coinvolto diverse persone e ha portato a discussioni pubbliche sui limiti del rispetto e della libertà di espressione.

La finale del Festival di Sanremo 2026 è stata segnata da una polemica che ha acceso il dibattito sui social e tra gli spettatori. Tutto è iniziato con un commento di Carlo Conti rivolto alla moglie Francesca: il conduttore le avrebbe detto di «non comprare» lo stesso paio di jeans indossati da una ballerina durante l’esibizione di Samurai Jay. Quella frase, inizialmente percepita come una battuta leggera, ha rapidamente generato reazioni critiche e indignazione. Il contesto in cui la battuta è stata pronunciata ha contribuito ad aumentare la tensione. Sul palco dell’Ariston, subito dopo, era previsto uno spazio dedicato al tema dei femminicidi, con la partecipazione del padre di Giulia Cecchettini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Che senso ha invitare Gino Cecchettin a #Sanremo per parlare del cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno se poi, prima del suo intervento, Carlo Conti dice candidamente alla moglie che non deve acquistare i jeans indossati da una ballerina sul palc x.com