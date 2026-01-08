Donazioni tessuti in calo la Lombardia nel 2026 potenzierà la rete dei trapianti
In un contesto di diminuzione delle donazioni di tessuti, la Lombardia si prepara a potenziare la rete dei trapianti entro il 2026. La regione intende sviluppare un progetto strategico per rafforzare la gestione di organi e tessuti, considerando le sfide e le opportunità di un settore in evoluzione. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei processi, contribuendo a garantire più opportunità di cura per i pazienti.
Milano, 8 gennaio 2026 – Nei giorni in cui tutta l’Italia è ancora scossa per la tragedia di Crans-Montana, la Lombardia studia un progetto per trasformare la regione in un hub europeo sulla gestione dei tessuti e degli organi. Nel 2025 in Lombardia infatti è aumentata la donazione di organi ( +5% ) e di cornee ( +15% ) rispetto all'anno precedente, ma è diminuita significativamente la donazione di tessuti ( -25% ) la cui importanza è stata però drammaticamente dimostrata con l’arrivo a Niguarda dei feriti del rogo avvenuto in Svizzera. Le giovani vittime ustionate sono state e sono attualmente curate grazie alla cute congelata, presente nella banca regionale dell'ospedale milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: La Lombardia hub europeo per trapianti di tessuti: ecco il processo tecnologico pilota (dopo Crans-Montana)
Leggi anche: Dati sulle donazioni per i trapianti: Toscana la più generosa
In Lombardia -25% donazioni tessuti, nel 2026 potenziata rete trapianti - Nel 2025 in Lombardia è aumentata la donazione di organi (+5%) e di cornee (+15%) rispetto all'anno precedente, ma è diminuita significativamente la donazione di tessuti (- ansa.it
La Lombardia hub europeo per trapianti di tessuti: ecco il processo tecnologico pilota (dopo Crans-Montana) - Tra le nuove 'Regole di Sistema' approvate dalla Giunta regionale lo scorso 29 dicembre, emerge la strategia della Regione di trasformare la Lombardia in un hub europeo per la gestione dei tessuti e d ... milanotoday.it
In Lombardia 4 donazioni multitessuto in 2 giorni, 50 trapianti - Quattro donazioni multitessuto realizzate nel giro di 48 ore in Lombardia hanno permesso di programmare trapianti a oltre 50 pazienti che in questo modo possono tornare a vedere, camminare o guarire ... ansa.it
AIDO Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule AIDO Provinciale Bergamo Everardo Cividini - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.