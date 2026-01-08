In un contesto di diminuzione delle donazioni di tessuti, la Lombardia si prepara a potenziare la rete dei trapianti entro il 2026. La regione intende sviluppare un progetto strategico per rafforzare la gestione di organi e tessuti, considerando le sfide e le opportunità di un settore in evoluzione. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e la qualità dei processi, contribuendo a garantire più opportunità di cura per i pazienti.

Milano, 8 gennaio 2026 – Nei giorni in cui tutta l’Italia è ancora scossa per la tragedia di Crans-Montana, la Lombardia studia un progetto per trasformare la regione in un hub europeo sulla gestione dei tessuti e degli organi. Nel 2025 in Lombardia infatti è aumentata la donazione di organi ( +5% ) e di cornee ( +15% ) rispetto all'anno precedente, ma è diminuita significativamente la donazione di tessuti ( -25% ) la cui importanza è stata però drammaticamente dimostrata con l’arrivo a Niguarda dei feriti del rogo avvenuto in Svizzera. Le giovani vittime ustionate sono state e sono attualmente curate grazie alla cute congelata, presente nella banca regionale dell'ospedale milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donazioni tessuti in calo, la Lombardia nel 2026 potenzierà la rete dei trapianti

Leggi anche: La Lombardia hub europeo per trapianti di tessuti: ecco il processo tecnologico pilota (dopo Crans-Montana)

Leggi anche: Dati sulle donazioni per i trapianti: Toscana la più generosa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

In Lombardia -25% donazioni tessuti, nel 2026 potenziata rete trapianti - Nel 2025 in Lombardia è aumentata la donazione di organi (+5%) e di cornee (+15%) rispetto all'anno precedente, ma è diminuita significativamente la donazione di tessuti (- ansa.it