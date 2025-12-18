Il comportamento del dirigente e del direttore SGA nell’attività pre-negoziale A cura di Anna Armone

Il comportamento del dirigente e del direttore SGA durante le attività pre-negoziali riveste un ruolo cruciale per garantire trasparenza e correttezza nei processi amministrativi. Comprendere le norme di riferimento e il quadro giuridico di riferimento è fondamentale per affrontare con consapevolezza le delicate dinamiche che si instaurano in questa fase, assicurando un corretto svolgimento delle procedure e il rispetto delle norme vigenti.

