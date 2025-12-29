Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha avanzato una proposta per modificare la regola del fuorigioco, nota come

Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha rilanciato una proposta per modificare la regola del fuorigioco. Visto chi la propone, bisogna prenderla molto sul serio per una possibile introduzione in un futuro non troppo lontano. In teoria, servirà a favorire il gioco offensivo. Ecco le sue parole riportate da Mundo Deportivo: «Anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più giusto, dando all’arbitro la possibilità di correggere un errore che milioni di persone, a casa o anche allo stadio, potevano aver visto”, ha dichiarato Infantino al World Sport Summit in corso a Dubai. Continuiamo a migliorare il Var con tecnologie sempre più avanzate per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infantino realizza la “legge Wenger” per modificare una volta per tutte la regola del fuorigioco (Mundo Deportivo)

