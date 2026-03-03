La Regione per l’8 marzo Sale intitolate a tre donne

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di dedicare tre sale a donne che hanno lasciato un segno nella storia e di avviare una campagna sulle battaglie attuali per i diritti femminili. Questa iniziativa si inserisce nelle attività in vista dell’8 marzo, la Giornata internazionale della donna, e mira a unire memoria e impegno quotidiano. La scelta riguarda luoghi pubblici e temi di grande rilevanza sociale.

Tre sale intitolate a donne che hanno segnato la storia e una campagna sulle battaglie di oggi. Così la Regione Emilia-Romagna si avvicina all’8 marzo, Giornata internazionale della donna, unendo memoria e impegno. A Bologna l’aula magna di viale Aldo Moro 30 porta ora il nome di Irma Bandiera, partigiana e medaglia d’oro al valor militare. La sala polifunzionale al civico 52 è dedicata a Nilde Iotti, figura centrale della politica italiana. La sala stampa della Giunta è intitolata a Grazia Cherchi, giornalista e curatrice. "I gesti simbolici restano impressi e tengono viva la memoria - ha dichiarato il presidente Michele de Pascale - perché il loro esempio serva da monito e ispirazione per tutte e tutti noi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Regione per l’8 marzo. Sale intitolate a tre donne “Tre donne intorno al cor mi son venute”: le iniziative di marzo a FidenzaIn occasione del mese di marzo, tradizionalmente dedicato alle donne, il Comune di Fidenza propone una serie di iniziative dal titolo “Tre donne... 8 marzo, a Cesena un mese di eventi per combattere violenza e stereotipi: arriva il "Marzo delle donne"Cinema, teatro, poesia e camminate letterarie scandiranno il calendario di appuntamenti in programma. Una selezione di notizie su La Regione per l’8 marzo. Sale... Temi più discussi: Mercoledì 4 marzo la Giornata mondiale contro l’obesità; 4 marzo 2026, Giornata mondiale contro il Papilloma Virus; EMILIA-ROMAGNA: 8 marzo, le iniziative della Regione per la parità di genere; Ceas dell’Emilia-Romagna, le attività nel mese di marzo 2026. La sanità va in Consiglio regionale il 3 marzo: ospedali, commissari e rapporti con il privato in aulaConvocata la seduta del 3 marzo con una raffica di mozioni sulla sanità: dal rilancio dell’ospedale di Agnone alla richiesta di sostituire la struttura commissariale. Le minoranze avevano chiesto di d ... primonumero.it Ex lavoratori Almaviva: il 3 marzo sit-in davanti alla Presidenza della RegioneNon siamo più disposti ad accettare promesse che non si traducono in atti concreti, dichiarano i portavoce della mobilitazione. Il sit-in del 3 marzo è solo l’inizio di una stagione di lotta che ... livesicilia.it Qual è la regione italiana più bella di tutte quante e perché - facebook.com facebook La Regione Piemonte entra in Federculture. L'assessore Chiarelli: 'scelta strategica per avere più peso nazionale' #ANSA x.com