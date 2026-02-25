Tre donne intorno al cor mi son venute | le iniziative di marzo a Fidenza

In occasione del mese di marzo, tradizionalmente dedicato alle donne, il Comune di Fidenza propone una serie di iniziative dal titolo “Tre donne intorno al cor mi son venute”, tratto dalle rime di Dante Alighieri. Nel periodo simbolico e concreto di riflessione sul valore, il talento e la forza delle donne, sarà possibile assistere a diversi eventi di carattere culturale che si svolgeranno nella maggior parte dei casi nel Teatro Magnani e nel Ridotto dello stesso. Saranno coinvolti anche altri luoghi cittadini come la piazza, la biblioteca, le scuole, le chiese, la sala mostre, la sala del Consiglio comunale e il cortile del municipio. Gli appuntamenti, in tutto 29, organizzati dall'assessorato alla Cultura in collaborazione con associazioni e scuole, si propongono come un'occasione per promuovere consapevolezza, riconoscere traguardi raggiunti e rinnovare l'impegno verso pari opportunità e inclusione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

