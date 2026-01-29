Formazione continua per i professionisti sanitari | quali modalità stanno prendendo piede negli ultimi anni

La formazione continua per i professionisti sanitari sta cambiando rapidamente. Negli ultimi anni, si preferiscono modalità innovative per restare aggiornati senza dover interrompere troppo il lavoro. Le nuove tecnologie, come corsi online e webinar, stanno prendendo piede, permettendo ai medici e agli altri operatori di studiare ovunque si trovino. In questo modo, l’obiettivo di mantenere alta la competenza si unisce alle esigenze di un settore in movimento, sempre più frenetico e complesso.

Il panorama della formazione continua in ambito sanitario sta vivendo una fase di profonda ridefinizione, spinto dalla necessità di conciliare l'aggiornamento scientifico – che procede a una velocità vertiginosa – con i ritmi lavorativi sempre più intensi che caratterizzano il settore nel 2026. Se un tempo l'acquisizione dei crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) era.

