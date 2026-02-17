Accesso in classe di professionisti sanitari | indicazioni operative del Garante per le scuole di ogni grado

Il Garante per le scuole di ogni ordine e grado ha deciso di intervenire dopo che alcuni professionisti sanitari sono stati esclusi dall'accesso alle aule dei loro pazienti con disabilità. La causa risiede nelle difficoltà di interpretare le regole che regolano il loro ingresso, creando incertezza tra le scuole e le famiglie. Per risolvere il problema, l’Autorità ha pubblicato una serie di indicazioni operative chiare e uniformi, con l’obiettivo di facilitare la presenza dei professionisti sanitari durante le attività scolastiche e assicurare che i diritti di studenti e operatori siano rispettati.

L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, con Raccomandazione n.012025” ha fornito “ indirizzi interpretativi” uniformi in materia di accesso in classe di professionisti sanitari incaricati nell’ambito del piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o del progetto di vita di alunni con disabilità, al fine di garantire l’effettiva tutela del diritto allo studio e del diritto alla salute. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le indicazioni ufficiali per le iscrizioni alle scuole per l'anno scolastico 20262027, con scadenza il 14 febbraio 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: GPS graduatorie 2026: la laurea triennale, che ha dato accesso alla magistrale, non avrà punteggio aggiuntivo. Pillole di Question Time; 30 CFU triennalisti: quali sono i titoli di accesso?; Mobilità 2026, la laurea triennale che dà accesso a quella magistrale non può dare ulteriore punteggio rispetto alla laurea quinquennale aggiuntiva; Percorsi Abilitanti 30 CFU Triennalisti: quali sono i titoli valutabili per la selezione [Chiarimenti]. Quali i requisiti di accesso alla A23 per italiano L2?Introduzione della cdc A23per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri in Italia e all'estero: ma quali i titoli di accesso alla neonata classe di concorso? Gli aspiranti potranno prendere ... it.blastingnews.com Classe di Concorso A40: requisiti d’accesso, CFU e integrazioni. Come completare il profilo con l’Università LinkChi può accedere alla classe di concorso A 40 Per accedere alla classe di concorso A 40 – Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche, è richiesto un titolo di studio specifico, seguito dai percor ... orizzontescuola.it Ragazzi qualcuno mi sa aiutare Io concluderò un master prima della scadenza della domanda dell'abilitazione, questo master mi serve per l'accesso alla classe di concorso. Purtroppo mnemosine non riesce a tempo a rilasciare il certificato, prima della scad facebook