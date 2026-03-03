La Provincia di Chieti investe 2,5 milioni per l' acquisto di 15 nuovi mezzi destinati alla viabilità

La Provincia di Chieti ha avviato due gare d’appalto per l’acquisto di 15 mezzi destinati alla manutenzione della viabilità. La spesa prevista per l’intera operazione ammonta a 2,5 milioni di euro. I veicoli saranno impiegati nelle attività di cura e gestione delle strade di competenza dell’ente. L’obiettivo è aggiornare e migliorare il parco mezzi utilizzati per le operazioni di manutenzione.