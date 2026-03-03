La Provincia di Chieti investe 2,5 milioni per l' acquisto di 15 nuovi mezzi destinati alla viabilità
La Provincia di Chieti ha avviato due gare d’appalto per l’acquisto di 15 mezzi destinati alla manutenzione della viabilità. La spesa prevista per l’intera operazione ammonta a 2,5 milioni di euro. I veicoli saranno impiegati nelle attività di cura e gestione delle strade di competenza dell’ente. L’obiettivo è aggiornare e migliorare il parco mezzi utilizzati per le operazioni di manutenzione.
La Provincia di Chieti ha pubblicato due gare d’appalto per l’acquisto di 15 nuovi mezzi destinati all’attività manutentiva della viabilità di propria competenza; la spesa complessiva è di 2 milioni e mezzo di euro.Nel dettaglio, a breve entreranno nella disponibilità dell’ente una turbina. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Dalla Provincia di Chieti oltre 8,7 milioni per la viabilità e l’edilizia scolasticaNell’ultima seduta della consiliatura, l’assise ha deliberato di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2026–2028 La Provincia di...
Leggi anche: Agricoltura montana, dalla Regione 2,3 milioni di euro alla provincia di Sondrio per viabilità e sicurezza
Una raccolta di contenuti su Provincia di Chieti
Temi più discussi: Elezioni provinciali a Chieti: depositate le candidature, tutti i nomi; Cronache monastiche del Medioevo abruzzese: conferenza in Provincia a Chieti; Provincia di Chieti: Nuovo Drone per la Polizia Locale di Fossacesia, dedicato a monitoraggio ambientale e prevenzione sul territorio; Elezioni Provincia Chieti: presentate liste e candidature.
Provincia di Chieti al voto: presentata la lista di centrodestra che appoggia la candidatura di Di NardoÈ stata presentata ufficialmente la lista La Provincia che vogliamo – Cdx Provincia di Chieti a sostegno della candidatura di […] ... ecoaltomolise.net
Elezioni Provincia di Chieti: tutte le candidature. Menna versus Di NardoPer il rinnovo del consiglio sono state presentate due liste: Insieme per la Provincia di Chieti e La Provincia che vogliamo. abruzzolive.tv
Meraviglie d'Italia. Andrea Vanzo · Valzer d'Inverno. Bellezze dell'ABRUZZO ! #PENNADOMO, in provincia di CHIETI. https://www.tiktok.com/@iala88 - facebook.com facebook
Estrazione #gas a ridosso #lago di #Bomba. #Provincia di #Chieti ricorre al #Tar contro via libera ministeri #abruzzo #cronaca x.com