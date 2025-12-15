Educazione non formale | 135 milioni ai Comuni per i centri estivi e ora una proposta di legge per riconoscere terzo settore oratori e associazioni come comunità educanti

L'articolo presenta una proposta di legge avanzata dalla presidente di Azione, Elena Bonetti, volta a riconoscere il ruolo di terzo settore, oratori e associazioni come comunità educanti. Con un investimento di 135 milioni di euro ai Comuni per i centri estivi, si punta a rafforzare le attività educative non formali e promuovere un sistema più inclusivo e partecipativo.

La presidente di Azione, Elena Bonetti, ha illustrato in aula alla Camera la proposta di legge di cui è prima firmataria sul sostegno alle attività educative non formali. L'articolo . Orizzontescuola.it

