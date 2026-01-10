La Promessa anticipazioni 11 gennaio | Leocadia ordina a Petra di licenziare Maria

Nella puntata di domani della soap spagnola, Leocadia, sempre più influente, ordina a Petra di licenziare Maria Fernandez. Tuttavia, l’intervento di Don Romolo e Don Ricardo modifica gli eventi, creando nuove incertezze. La scena si prepara a svilupparsi in un contesto di tensioni crescenti e decisioni impreviste, che influenzeranno i rapporti tra i personaggi principali.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján.

