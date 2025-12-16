© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 17 dicembre: Simona tenta di strangolare Petra, Maria implora Padre Samuel

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Dopo la sparatoria di cui è stata vittima Jana, una frase di Petra scatena la furia di Simona. Intanto Maria trova conforto in Padre Samuel. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Angela porta la notizia del ferimento di Jana nei piani bassi. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Manuel, sotto shock dopo aver trovato Jana coperta di sangue, corre a chiedere aiuto: è evidente che qualcuno ha tentato di ucciderla. Movieplayer.it

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Promessa, anticipazioni mercoledì 17 dicembre 2025 Jana sta sempre peggio

Video La Promessa, anticipazioni mercoledì 17 dicembre 2025 Jana sta sempre peggio Video La Promessa, anticipazioni mercoledì 17 dicembre 2025 Jana sta sempre peggio

La Promessa Anticipazioni 17 dicembre 2025: Maria, in pena per Jana, prega Samuel di non abbandonarla - Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 17 dicembre 2025. msn.com