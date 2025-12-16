La Promessa anticipazioni 17 dicembre | Simona tenta di strangolare Petra Maria implora Padre Samuel
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Dopo la sparatoria di cui è stata vittima Jana, una frase di Petra scatena la furia di Simona. Intanto Maria trova conforto in Padre Samuel. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Angela porta la notizia del ferimento di Jana nei piani bassi. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Manuel, sotto shock dopo aver trovato Jana coperta di sangue, corre a chiedere aiuto: è evidente che qualcuno ha tentato di ucciderla. Movieplayer.it
La Promessa, anticipazioni mercoledì 17 dicembre 2025 Jana sta sempre peggio
La Promessa Anticipazioni 17 dicembre 2025: Maria, in pena per Jana, prega Samuel di non abbandonarla - Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 17 dicembre 2025. msn.com
La Promessa anticipazioni 17 dicembre: Simona tenta di strangolare Petra, Maria implora Padre Samuel - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Dopo la sparatoria di cui è stata vittima Jana, una frase di Petra scatena la furia di Simona. movieplayer.it
Ultimo atto per Cruz: prigione… o gesto estremo | La Promessa anticipazioni Erfahre mehr unten - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.