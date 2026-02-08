La provincia di Pisa accoglie le nuove risorse della Polizia | il benvenuto del questore Barilaro

Questa mattina il questore di Pisa, Salvatore Barilaro, ha accolto i 26 agenti e i 6 vice ispettori appena arrivati in città. Sono loro il nuovo volto del controllo del territorio, con il compito di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine tra Pontedera e Volterra. Barilaro li ha incontrati nella sede della Questura, dando loro il benvenuto e sottolineando l’importanza del loro ruolo.

Il questore della provincia di Pisa Salvatore Barilaro ha incontrato i ventisei agenti in prova unitamente ai sei vice ispettori in prova, recentemente assegnati alla Questura, ai Commissariati distaccati di Pontedera e di Volterra, che garantiranno il servizio di controllo del territorio

