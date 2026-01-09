Macron e Steinmeier condannano la politica estera di Trump ma l’UE tace

I presidenti di Francia e Germania hanno espresso una ferma condanna alla politica estera di Donald Trump, sottolineando come le sue scelte possano compromettere le regole internazionali. Mentre le autorità europee criticano le modalità adottate dall'ex presidente statunitense, l'Unione Europea mantiene un atteggiamento di silenzio, lasciando spazio a interpretazioni sulle sue future posizioni in materia.

I presidenti di Francia e Germania hanno duramente condannato la politica estera di Donald Trump, accusandolo di voler liberarsi delle «regole internazionali» e sostenendo che le sue modalità potrebbero portare il mondo a trasformarsi in una «regole internazionali». In due dichiarazioni autonome, Emmanuel Macron e Frank-Walter Steinmeier hanno avvertito che l’ordine internazionale basato sulle regole del dopoguerra potrebbe presto disintegrarsi. Le parole di Macron contro Trump. «Gli Stati Uniti sono una potenza consolidata, ma che si sta gradualmente allontanando da alcuni dei suoi alleati e si sta liberando dalle regole internazionali che fino a poco tempo fa promuoveva» ha dichiarato Macron dall’Eliseo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

