Tre cardinali Usa contro la politica estera di Trump | Incoraggia la polarizzazione ed è distruttiva

Tre cardinali statunitensi hanno pubblicato un documento in cui criticano la politica estera dell’amministrazione Trump, evidenziando come essa favorisca la polarizzazione e abbia effetti negativi sulla stabilità internazionale. La loro riflessione sottolinea l’importanza di un approccio più equilibrato e orientato ai valori morali nella diplomazia degli Stati Uniti.

Roma, 19 gennaio 2026 - Tre cardinali degli Stati Uniti hanno sottoscritto un messaggio che critica l'attuale politica estera dell’amministrazione Trump, tracciandone una visione morale smarrita. "Il ruolo morale degli Stati Uniti d'America nell'affrontare il male nel mondo e nel costruire una pace giusta è ridotto a categorie partigiane che incoraggiano la polarizzazione e le politiche distruttive", si legge nel messaggio dei cardinali Blase Joseph Cupich, arcivescovo di Chicago, Robert McElroy, arcivescovo di Washington, e Joseph William Tobin, arcivescovo di Newark. L'Osservatore romano ha rilanciato il messaggio che prende spunto dal fatto che, nel nuovo anno, "gli Stati Uniti sono entrati nel dibattito più profondo e acceso sulla base morale delle azioni dell'America nel mondo dalla fine della Guerra Fredda", senza dimenticare "gli eventi in Venezuela, Ucraina e Groenlandia", che "hanno sollevato questioni fondamentali sull'uso della forza militare e sul significato della pace". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Usa. tre cardinali contro la politica estera di Trump: “Assalto catastrofico alla pace” - (da New York) È uno statement che non lascia spazio a interpretazioni quello diffuso, domenica, dai cardinali Blase J. difesapopolo.it