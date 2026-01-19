Violenza a scuola lo sfogo di Vincenzo Schettini | Abbiamo sbagliato ad abbassare la guardia Si è smesso di dire no

Vincenzo Schettini commenta l'incidente di violenza avvenuto a scuola, sottolineando come il calo dell'attenzione e la perdita di fermezza abbiano contribuito a creare un contesto più vulnerabile. L’intervento evidenzia l'importanza di un ruolo più attento e responsabile da parte degli adulti per prevenire episodi simili e garantire un ambiente scolastico più sicuro.

Vincenzo Schettini interviene sull'accoltellamento a scuola richiamando gli adulti alle proprie responsabilità. Per il docente si è smesso di dire "no" e si pensa troppo ai programmi, trascurando il dialogo. Vincenzo Schettini, il noto docente e divulgatore del canale La Fisica Che Ci Piace, ha affidato ad un video sui social un duro commento dopo i tragici eventi a La Spezia. Il professore non usa mezzi termini per esprimere il suo sconcerto di fronte a quanto accaduto. Si chiede "dove arriveremo", sottolineando con forza che "un ragazzo non può essere accoltellato a morte in una scuola" e che simili tragedie non possono e non devono accadere.

