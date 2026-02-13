La Ripartenza di Nicola Porro | si ride si discute e c’è pure qualche idea sul futuro

Nicola Porro ha aperto la decima edizione de La Ripartenza, la convention liberale tenutasi a Milano, dove tra battute e dibattiti si sono confrontati esperti e politici sulle prossime mosse per rilanciare l’Italia, con un’attenzione particolare alle idee più concrete emerse dalla discussione.

Dal dadaismo di Giuseppe Cruciani al podcast live di Hoara Borselli. La sala milanese è piena per la convention che il giornalista organizza due volte l’anno, e negli interventi degli opinionisti sono liberalizzate anche le parolacce. Un racconto dalla platea Ma i libertari di destra sono diventati illiberali? Risponde Nicola Porro Libertà vo cercando, quindi sono andato alla decima edizione de La Ripartenza – convention di matrice liberale che Nicola Porro organizza due volte l’anno fra Milano e Bari, ma la prossima sarà a Maratea – con il proposito di osservare il pubblico. Questa comunità, cresciuta attorno alla sua ormai decennale rassegna stampa, aiuta a capire che in Italia lo spazio per i liberali non va scavato con la forsennata creazione di potenziali partiti-contenitori, bensì sforzandosi di capire una buona volta cosa ci vada messo dentro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

